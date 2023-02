Roberto Martínez no Seixal para conversar com mundialistas

JN Hoje às 19:36 Facebook

Roberto Martínez, selecionador da equipa das quinas, reuniu-se nesta quinta-feira no Seixal com os jogadores do Benfica, Gonçalo Ramos, João Mário e António Silva, que estiveram presentes, no último Campeonato do Mundo no Catar.

O treinador espanhol pretende conhecer melhor os futebolistas antes da primeira convocatória. Recentemente, ​​​​​​​conversou com Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita, e estão previstos mais encontros com mundialistas.

Com 49 anos, orientou a Bélgica entre 2018 e 2022, antes esteve no banco dos clubes ingleses Swansea, Wigan e Everton.