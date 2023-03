Roberto Martínez: "Vai haver mudanças para dar frescura à equipa"

Selecionador português deixou grandes elogios ao próximo adversário, destacou as dificuldades de ganhar no Luxemburgo e elogiou a "qualidade humana" dos jogadores convocados.

Roberto Martínez alertou para as dificuldades que Portugal vai enfrentar, este domingo, frente ao Luxemburgo, na segunda jornada da fase de apuramento para o Europeu de 2024.

O selecionador português lembrou o facto de a seleção luxemburguesa ter muito tempo de trabalho junta, com o mesmo selecionador.

"O Luxemburgo tem muita continuidade, é uma equipa muito competitiva, com uma forma de jogar muito clara e com jogadores que podem fazer a diferença. É uma equipa bem construída e vamos ter que estar ao máximo nível. O Luxemburgo só perdeu dois jogos dos últimos nove, é muito difícil conquistar pontos aqui", disse Roberto Martínez na antevisão ao encontro do Grupo J, este sábado.

Três dias depois de ter derrotado o Liechtenstein (4-0), Portugal volta a entrar em campo e a proximidade entre os dois jogos vai levar a mudanças na equipa inicial.

"Três dias depois do último jogo é importante termos jogadores frescos. Vai haver mudanças para dar essa frescura à equipa", disse o treinador espanhol, que desvalorizou o facto de haver pouco tempo para preparar a equipa: "Com a minha experiência, penso que é preciso começar a preparar os dois jogos desde o primeiro dia em que estamos juntos e foi isso que fizemos", acrescentou.

Roberto Martínez voltou a deixar muitos elogios aos jogadores que integraram a sua primeira convocatória como selecionador de Portugal.

"O trabalho tem sido muito bom, os jogadores têm tido muito boa atitude. Já conhecia a qualidade futebolística e surpreendeu-me a qualidade humana. Queremos que os nossos adeptos fiquem orgulhosos e que vejam uma seleção comprometida", completou.