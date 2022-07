Roc Pujadas é o primeiro reforço do F. C. Porto para a próxima época

JN/Agências Hoje às 17:09 Facebook

O espanhol Roc Pujadas (ex-Noia), campeão mundial e europeu de sub-19, é o mais recente reforço do hóquei em patins do campeão nacional F. C. Porto.

"É um sonho para qualquer jogador vestir a camisola do F. C. Porto. É uma sensação única, tenho muita vontade de começar e de representar este clube", refere o avançado, de 20 anos.

Natural de Manlleu (Catalunha), Roc Pujadas formou-se no clube local, pelo qual se estreou como sénior em 2019 na segunda divisão espanhola, após o que se mudou para o vizinho Noia.

Em 2021/22, o catalão participou em 34 jogos e marcou 25 golos, distribuídos pela Liga espanhola, Supertaça e Taça do Rei.

"Vai ser difícil no início porque nunca saí de casa e vai ser uma mudança em todos os sentidos, porque, além de mudar de equipa, vou morar sozinho pela primeira vez, mas acho que, com a ajuda de todos, vai correr tudo bem", adianta.

O jogador define-se como "um avançado que gosta de apostar no um contra um" e tentar fazer golos e acha que o jogo do "gigante" F. C. Porto, clube onde espera ficar "por muitos anos", lhe "assenta muito bem".

"A nível individual, quero melhorar e aprender com os meus colegas que me podem ensinar muito e, coletivamente, o F. C. Porto tem de ganhar tudo porque é assim que funciona o clube", adianta o catalão.

Roc Pujadas, que se manifestou "ansioso para começar a trabalhar", considera ainda um privilégio partilhar o balneário com jogadores que se habituou "a ver na televisão e em vídeos", pelo que será "muito especial" jogar com eles.