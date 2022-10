Rochele Nunes conquista bronze em Abu Dhabi

JN Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A judoca portuguesa Rochele Nunes venceu este domingo, por ippon, a chinesa Shiyan Xu, conquistado o bronze no Grand Slam de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos

Depois da medalha de prata de Bárbara Timo, na categoria de -63 quilos, no sábado, a comitiva portuguesa de judo somou este domingo a segunda medalha no Grand Slam de Abu Dhabi, com a vitória de Rochele Nunes na categoria de +78 quilos no duelo pela medalha de bronze, derrotando a chinesa Shiyan Xu em 1 minuto e 11 segundos.

Rochele Nunes tinha deixado pelo caminho a saudita Tahani Alqahtani e derrotou ainda a cazaque Kamila Berlkash, tendo sido derrotada pela georgiana Sophio SomKhishvili no combate de acesso à final.

PUB

Além de Rochele Nunes e Bárbara Brito, destaca-se também o quinto lugar de Catarina Costa (-48 quilos). Participaram ainda Joana Diogo (-52 quilos), Telma Monteiro (-57 quilos), Patrícia Sampaio (-78 quilos), Rodrigo Lopes (-60 quilos) e Amir Egutidze (-90 quilos).