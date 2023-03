Rocher Schmidt: "Precisamos de uma exibição de luxo"

Luís Antunes Hoje às 10:50 Facebook

Rocher Schmidt destaca a solidez defensiva dos minhotos, confirma o regresso de Rafa e elogia a qualidade de Aursnes.

As águias reencontram o Vitória Guimarães, hoje, às 18 horas, na Luz, um adversário que na primeira volta causou muitos problemas e com um empate travou a marcha encarnada de 13 vitórias consecutivas. Por isso, Roger Schmidt, técnico do Benfica, "antevê um jogo difícil", até por aquilo que foi o duelo no Estádio D. Afonso Henriques, e elogia os minhotos, sobretudo a capacidade defensiva. "Têm estado bem e são um adversário muito agressivo, que defende bem à frente da grande área. Não concedem muitas oportunidades e apenas sofreram 24 golos em 24 jogos. É um desafio, antes da paragem das seleções, e temos uma motivação muito grande para fazer um grande desafio e conquistar os três pontos. Esperamos e precisamos de uma exibição de luxo", sublinhou.

O onze minhoto navega na quinta posição e tem apenas mais um golo sofrido do que Sporting (23) e dois do que o Braga (22), dado inequívoco da qualidade setor mais recuado com Benfica (13) e F. C. Porto (17) à parte. "Já demonstraram defender muito bem, na grande área, à sua frente, com cinco defesas e três atacantes que também recuam... Têm sempre muita gente atrás da linha da bola. Não é novo e muitas vezes enfrentámos estas situações", referiu o treinador.