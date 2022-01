Róchez foi o melhor em Dezembro

O jogador do Nacional Róchez foi considerado o "Melhor Jogador", da Liga 2, no mês de dezembro, depois de ter conquistado o prémio de "Melhor Avançado" do último mês de 2021.

Bryan Róchez, de 27 anos, participou nos quatro encontros disputados pelos insulares, durante o período em avaliação, onde assinou um registo impressionante de seis golos marcados, sendo, atualmente, o melhor marcador da competição, com 11 tentos apontados em 2021/22.

Este registo ajudou a equipa de Rui Borges a conquistar três vitórias e um empate, em dezembro, resultante no quarto lugar da classificação, para os madeirenses.

O hondurenho angariou 23,88% dos votos dos treinadores da Liga 2, sendo que Jota (Casa Pia) ficou em segundo, com 17,16% e Wellington (Chaves), completa o pódio, com 6,72%.