Rochinha é reforço para as próximas quatro temporadas

Leões desembolsam dois milhões de euros por 90% do passe. Entrava no último ano de ligação ao V. Guimarães.

Praticamente tudo acordado entre os leões e Rochinha. O extremo do Vitória de Guimarães, de 27 anos, está de malas feitas para Alvalade, onde deve chegar na terça-feira para assinar contrato válido por quatro temporadas. O jogador, ao que o JN apurou, é um namoro antigo de Ruben Amorim, e já tinha sido sondado na época passada. Agora, com a entrada no último ano de contrato com os vimaranenses, abriu-se a porta à negociação e os minhotos vão encaixar dois milhões de euros, mantendo ainda 10% do passe.

A operação já estava em andamento há algumas semanas, mas hoje deu passos decisivos para o acerto final das negociações. De resto, Rochinha já nem participou na sessão de treino matinal dos conquistadores. Abre-se, assim, mais uma opção para a frente de ataque do Sporting, que, recorde-se, viu sair Pablo Sarabia este verão, terminado o empréstimo do Paris Saint-Germain.