Rochinha em negociações avançadas com o Sporting

André Bucho Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Extremo do Vitória de Guimarães está próximo de ser reforço dos leões. Treinou à parte esta segunda-feira

Com passagens na formação do F.C. Porto e do Benfica, Rochinha está em vias de ser reforço do Sporting. O extremo de 27 anos entrou no último ano de contrato com o Vitória de Guimarães e deve trocar a cidade berço por Alvalade nos próximos dias.

A SAD de Alvalade vai desembolsar dois milhões de euros pelo antigo internacional sub-19 português, que deverá na terça-feira rubricar contrato válido por quatro temporadas.

As negociações entre as duas partes já decorrem há algum tempo e nas últimas horas chegou-se a um princípio de entendimento.

Rochinha estreou-se como sénior na equipa B do Benfica, tendo passagens ainda por Bolton, Standard Liége, e Boavista, antes de, em janeiro de 2019, ter rumado ao Vitória de Guimarães.