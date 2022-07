Rochinha fica com cláusula de 45 milhões de euros

André Bucho Hoje às 21:20 Facebook

Um dia depois de terem anunciado Franco Israel, os leões confirmaram a chegada de Rochinha, que se torna no quinto reforço para a temporada 2022/23.

Aos 27 anos, o extremo deixa o Vitória de Guimarães para rumar a Alvalade, onde rubricou contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 2026, e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O clube minhoto confirmou a venda por dois milhões de euros, salvaguardando 10% da mais-valia de uma futura venda.

A chegada de Rochinha, pedido expresso de Ruben Amorim e que, como o JN noticiou, já havia sido sondado no verão passado, foi facilitada pelo facto do ex-vimaranense entrar no último ano de contrato. "Este era o passo certo na minha carreira, estou muito feliz por pertencer a esta equipa e a esta família. Agora cabe-me dar tudo no dia-a-dia para ajudar o grupo ao máximo", começou por afirmar o extremo, assumindo que "o Sporting é o clube com o nível mais elevado entre os que já representei e espero corresponder às expectativas".