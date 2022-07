Rochinha já é leão e negócio milionário à vista no Bayern

JN Hoje às 21:20 Facebook

O Sporting já oficializou a chegada de Rochinha e Bayern Munique está à procura de um sucessor de Robert Lewandowski. Já Witsel vai juntar-se a João Félix no Atlético de Madrid.

Sporting: Depois de quatro anos ao serviço do Vitória de Guimarães, Rochinha vai agora alinhar pelo Sporting. O extremo de 27 anos foi oficializado em Alvalade, num negócio que custou dois milhões de euros aos cofres dos leões, com os vimaranenses a ficarem com 10% do passe. Ao lado de Frederico Varandas, o jogador destacou a "grande alegria" de poder jogar de leão ao peito. "Assinar pelo Sporting é uma alegria muito grande. Este era o passo certo na minha carreira, estou muito feliz por pertencer a esta equipa e a esta família. Agora cabe-me dar tudo no dia-a-dia para ajudar o grupo ao máximo. Quando me falaram da possibilidade de vir, fiquei logo muito entusiasmado e ainda bem que as coisas aconteceram. Espero que daqui a uns tempos os Sportinguistas digam que foi bom para eles também", afirmou Rochinha em declarações à Sporting TV.

Arouca: O clube comunicou a saída do avançado Heliardo, ao fim de quatro épocas de ligação, nas quais somou 28 jogos, cinco golos e a subida de divisão à Liga. O brasileiro de 30 anos chegou a Arouca em 2018/19, por empréstimo de duas épocas, mas duas graves lesões só o deixaram contribuir numa partida, tendo realizado a maioria dos jogos na época em que a formação de Armando Evangelista celebrou a subida ao principal escalão português. Na última temporada, Heliardo esteve cedido ao Varzim, tendo apontado 10 golos em 32 jogos pelo emblema que caiu para a Liga 3.

Casa Pia: João Nunes vai representar o Casa Pia na época 2022/23, depois de terminar contrato com os húngaros do Puskas Akadémia. O defesa iniciou a carreira no Benfica, que representou durante 10 anos, e agora ficará ligado ao Casa Pia nas próximas duas épocas, num acordo que prevê ainda mais uma temporada de opção. O internacional sub-20 por Portugal representou o Benfica desde as escolas até à equipa B, da qual saiu em 2016/17 para rumar ao Lechia Gdansk, da Polónia, onde cumpriu três temporadas até partir para a Grécia, onde evoluiu durante uma época (2019/20) ao serviço do Panathinaikos. Por fim, nas últimas duas temporadas, o defensor envergou a camisola do Puskas Akadémia, da Hungria, no qual cumpriu 50 jogos oficiais e marcou seis golos.

Borussia Dortmund: Sébastien Haller, de 28 anos, é reforço do Borussia Dortmund, num contrato válido até 30 de junho de 2026. "Estamos muito satisfeitos em conseguirmos assinar com Sébastien Haller, um avançado que recentemente causou sensação na Liga dos Campeões, mas que também conhece a Bundesliga, demonstrando aqui a sua classe e capacidade de finalização", sublinhou o novo diretor desporto do Dortmund, Sebastian Kehl. O avançado chega ao Borussia Dortmund depois de época e meia no Ajax, a última com 11 golos marcados e duas assistências na Champions, competição em que defrontou o Sporting na fase de grupos, e foi eliminado pelo Benfica nos oitavos de final. O avançado irá juntar-se ao Dortmund este fim de semana, que marca o regresso dos internacionais da equipa, dos quais faz parte o lateral internacional português Raphael Guerreiro, que competiu na Liga das Nações.

Atlético de Madrid: Witsel, antigo médio do Benfica, foi anunciado como reforço dos colchoneros. O belga assinou um contrato válido até junh de 2023.

Bayern Munique: Com a permanência de Robert Lewandowski no plantel pouco provável, o clube alemão já está a procurar um sucessor e promete ser tudo menos em conta. De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", o campeão alemão estará disposto a pagar 120 milhões de euros ao Nápoles por Victor Osimhen, tendo já contactado o clube italiano. O jogador nigeriano, de 23 anos, cumpriu a segunda época em Itália e apontou 28 golos em 62 jogos.

Fenerbahçe: A equipa de Jorge Jesus terá oferecido uma proposta de três milhões de euros ao Flamengo para a contratação de Willian Arão. Segundo o jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, o Fenerbahçe tem sondado alguns jogadores para ocupar a posição à frente da defesa e Arão, bem como Wiliiam Carvalho, interessam a Jorge Jesus.