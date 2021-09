Rochinha sofreu traumatismo craniano mas já teve alta

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:07 Facebook

Rochinha sofreu um traumatismo craniano no incidente do jogo de domingo frente ao Belenenses SAD, mas teve alta do Hospital de Guimarães esta noite.

O médio Rochinha deixou o Hospital de Guimarães no início da madrugada, após ter sido transferido para a unidade devido a um forte choque de cabeças com Safira, no encontro deste domingo contra o Belenenses SAD.

O jogador perdeu os sentidos em campo e sofreu um traumatismo craniano, mas ficou recuperou a consciência ainda no Estádio Afonso Henriques. Após a realização de exames complementares, a evolução clínica foi positiva e Rochinha teve alta esta noite, informou fonte oficial do Vitória SC à Lusa.

Rochinha esteve inanimado durante alguns minutos no relvado, após ter chocado com a cabeça em Safira ao minuto 78. O jogo esteve interrompido cerca de 10 minutos para as equipas médicas presentes prestarem auxílio ao jogador de 26 anos.

Vitória SC e Belenenses SAD empataram sem golos este domingo, em jogo da quinta jornada da Liga portuguesa, que ficou marcado pelas duas expulsões para o clube de Guimarães.