Rock de Led Zeppelin serviu de inspiração para mais um arraso de Swiatek

E vão 34 vitórias consecutivas para Iga Swiatek no circuito feminino de ténis. Se a sequência, por si só, impressiona, a forma autoritária como a polaca se vem desembaraçando de cada adversária faz dela uma jogadora à parte, adensando-se a questão: quem a conseguirá parar?

A última "vítima" da polaca foi a russa Daria Kasatkina, número 20 mundial, que durou pouco mais do que uma hora na primeira meia-final de Roland Garros. Ao seu nível, Swiatek aplicou um ténis agressivo e não deu qualquer hipótese à adversária, que derrotou com os esclarecedores parciais de 6-2 e 6-1.

"Este é um momento especial, estou muito feliz", referiu a polaca, na entrevista rápida que se seguiu ao encontro.

Com o triunfo em Paris, a tenista de apenas 21 anos igualou Serena Williams com um registo de 34 vitórias consecutivas, numa lista liderada por Martina Navratilova, com uns impressionantes de 74 triunfos seguidos.

"Tento encarar todos os jogos da mesma forma e focar-me na tarefa", disse Swiatek sobre o seu atual momento, antes de confessar que se inspirou na música dos Led Zeppelin para o triunfo de hoje.

Em 2022, Iga Swiatek já conquistou quatro torneios WTA 1.000, um registo que lhe permitiu ascender à liderança do ranking mundial.

De regresso à final de Roland Garros, torneio que conquistou em 2020, Iga Swiatek espera pela adversária no jogo decisivo, que sairá da restante semifinal, que se disputa esta tarde e opõe a italiana Martina Trevisan e a jovem norte-americana Coco Gauff.