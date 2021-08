JN Ontem às 23:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa do Moreirense foi, este domingo, expulso diante do Santa Clara três minutos depois de ter entrado em campo.

Foi uma estreia amarga. Rodrigo Conceição, que esta época joga pelo Moreirense por empréstimo do F. C. Porto, foi expulso na estreia pelos minhotos nos Açores, diante do Santa Clara, apenas três minutos depois de ter entrado em campo, por palavras dirigidas ao árbitro.

No final do duelo, que terminou com um empate (2-2), João Henriques, treinador do Moreirense, deixou críticas à decisão do árbitro, vincando que o atleta, filho de Sérgio Conceição, não merecia ter sido expulso e que, por vezes, "pagamos pelos sobrenomes".

"Estava a morder o lábio para não falar sobre isso. Hoje houve algumas más decisões, na minha opinião, da equipa de arbitragem. O Rodrigo não disse nada para ser expulso. Por vezes, pagamos pelos sobrenomes, pagamos por sermos reincidentes em expulsões e não somos expulsos pelo árbitro no momento. Neste caso, foi uma má decisão. Foi prejudicial para a nossa equipa. Também houve outras más decisões que tiveram alguma influência nos lances de golo. Estou a referir-me ao nosso golo que foi invalidado, que na minha opinião foi limpo. Estou a referir-me ao lance da grande penalidade para o Santa Clara que é uma falta inexistente sobre o Allano. São lances de golo que tiveram influência no resultado final", afirmou.

Veja a expulsão: