Rodrigo Conceição junta-se ao pai Sérgio e ao irmão Francisco no F. C. Porto

Sérgio Conceição treinador do F. C. Porto vai ter a companhia de mais um filho no Olival. Rodrigo, de 20 anos, está em vias de se juntar ao irmão Francisco, de 17 anos, de dragão ao peito.

Rodrigo Conceição, avançado de 20 anos, representou o Benfica B nas cinco últimas épocas, tendo-se despedido das águias no início do mês de agosto, para assinar pelos "B" portistas. A mudança de ares do extremo do Seixal para o Olival ainda não é oficial, mas a verdade é que o jogador tem treinado com o plantel secundário dos dragões.

Já Francisco, que completa 18 anos a 14 de dezembro e também é extremo, representa as camadas jovens dos azuis e brancos desde 2017/18 (então pelos sub-16 do Padroense, com quem o F. C. Porto tem um protocolo de formação) e embora ainda seja sub-19, tem estado a fazer companhia ao irmão na equipa B.

Em julho, a jovem promessa até chegou a treinar sob as ordens do pai com o plantel principal, mas deverá passar a maior parte da próxima época nos juniores, equipa que lhe proporciona maior espaço competitivo do que o conjunto às ordens de Rui Barros.

No entanto, ter a companhia de um dos filhos no Centro de Treinos do Olival já vem desde que Sérgio Conceição assumiu o cargo de treinador da equipa principal. O primeiro a "dividir" espaço com o pai foi Moisés, de 19 anos, que tal como os irmãos é avançado, então como sub-17 na época de 2017/18.

Quanto a Rodrigo, espera-se a oficialização do vínculo com o F. C. Porto B para breve e, bem como a duração. Por seu lado, Francisco está em vias de renovar contrato.

Refira-se que Sérgio Conceição tem mais dois filhos, o primogénito com quem partilha o nome, o defesa direito Sérgio, de 23 anos, que joga na Académica, e José, de cinco anos, o único a quem ainda não são conhecidos publicamente os dotes para a bola.