Rodrigo Conceição sofreu contusão durante jogo com o Anadia

JN Hoje às 09:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador do F. C. Porto foi, este domingo, titular diante do Anadia, em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, e saiu lesionado na sequência de um lance ainda na primeira parte.

Segundo o clube azul e branco, Rodrigo sofreu uma contusão na coxa direita e será reavaliado esta segunda-feira. O F. C. Porto defronta o Benfica na sexta-feira, a contar para o campeonato.

PUB

O F. C. Porto goleou (6-0), este domingo, o Anadia em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Danny Namaso, Veron, Toni Martínez, com um bis, Fábio Cardoso e Bruno Costa marcaram os golos do encontro.

O clube azul e branco, campeão nacional e 18 vezes vencedor da Taça, juntou-se aos primodivisionários Estoril Praia, Arouca, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Famalicão, Vizela, Benfica, Casa Pia e Sporting de Braga na quarta ronda da Taça, cujo sorteio está marcado para terça-feira.