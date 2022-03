Rodrigo Gomes guardado para a Liga Europa

João Faria Ontem às 22:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O esquerdino, de 18 anos, recupera de um problema muscular na coxa direita e apenas deverá estar em condições de jogar na próxima semana, na receção ao Rangers.

Rodrigo Gomes, a recuperar de um problema muscular na coxa direita que o impediu de ir representar a seleção portuguesa de sub-19, apenas deverá estar em condições de jogar na próxima semana, na receção ao Rangers, no dia 7, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

O esquerdino, de 18 anos, tem sido o maior beneficiado desde a transferência de Galeno para o F. C. Porto, mas, com o Benfica, na próxima sexta-feira, no regresso da Liga, a aposta do técnico Carlos Carvalhal deverá recair em Francisco Moura.

Entretanto, Vitinha, que falhou a convocatória dos sub-21 devido a uma lesão muscular na perna esquerda sofrida no último jogo (Portimonense), está recuperado e será opção com as águias.