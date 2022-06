Rodrigo Gomes quer "conquistar muita coisa" com Artur Jorge

JN Hoje às 17:28 Facebook

Extremo de 18 anos falou aos canais do Braga e garante que a pré-época está a correr bem. Elogia o novo treinador Artur Jorge

Após os primeiros dias de trabalho do Braga, o jovem Rodrigo Gomes faz balaço positivo. "Tem sido uma pré-época muito boa. Tal como eu, a equipa está muito motivada. Temos trabalhado bem e o mister tem ajudado muito, com as táticas e com o resto", assegura o jovem, que garante que as ideias do novo treinador, Artur Jorge, estão a ser bem absorvidas pelo grupo.

"Os jogadores estão a entender bem a ideia do míster, que a está a passar bem. Já conheço o míster há muitos anos, é um orgulho vê-lo aqui e vamos conquistar muita coisa juntos", disse.

Em termos pessoais, o foco está em recuperar a forma física. "Estou a sentir-me muito bem, a trabalhar muito para alcançar a melhor forma física para esta época. Tenho muitos objetivos para cumprir e estou a trabalhar para isso".

Os bracarenses têm o primeiro embate da pré-temporada frente à Oliveirense, no dia 6 de julho, no Complexo Desportivo de Fão.