Rodrigo Marquês assina contrato profissional com o Sporting

O Sporting anunciou a renovação com o extremo Rodrigo Marquês, de 18 anos. O jovem atleta assina o primeiro contrato profissional e prepara-se para a décima temporada no emblema leonino.

Nas primeiras palavras como profissional de futebol, Marquês recordou o longo percurso até ao momento. "Estou muito feliz por assinar contrato profissional com o Sporting. São dez anos neste grande clube e é sinal de que o trabalho está a ser valorizado. A única forma de retribuir é com trabalho", analisa o extremo.

Desafiado a escolher um elemento do plantel principal que aprecie a resposta foi... interessante. "Gosto muito do Daniel Bragança por tudo o que ele tem feito. Ele ainda jogava na equipa sub-23 e já via os jogos dele, gostava muito. Tem feito um grande trabalho na equipa principal", afirmou o jogador.