Rodrigo Mora: um talento que se habituou a queimar etapas no Dragão

No Olival, há quem o compare a Lionel Messi, tanto pela estatura como pelo perfume do seu futebol. No domingo, bateu o recorde de jogador mais jovem a atuar na Liga 2, pelo F. C. Porto B. Eis Rodrigo Mora, que aos 15 anos ameaça tornar-se num caso sério nos dragões.

Durante a sua ainda curta carreira, Rodrigo Mora já se habituou a queimar etapas na maturação enquanto futebolista, mas nenhuma das promoções foi tão mediática quanto a proporcionada por António Folha, treinador do F. C. Porto B, que o lançou, com apenas 15 anos, numa partida da Liga 2, batendo-se aí um recorde de precocidade no segundo escalão nacional.

Lançado para os derradeiros minutos do jogo entre os portistas e o Tondela, no último domingo, que terminou empatado a um golo, Rodrigo Mora superou Ricardinho, do Mafra, que na época passada se estreou pela equipa principal do clube do distrito de Lisboa com apenas 16 anos e um mês.