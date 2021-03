Rodrigo pinho dá a volta ao Nacional

JN/Agências Hoje às 22:44 Facebook

Um bis do avançado brasileiro Rodrigo Pinho permitiu, esta sexta-feira, ao Marítimo dar a volta ao marcador e ganhar na deslocação ao recinto do rival Nacional, por 2-1, na abertura da 23.ª jornada da Liga.

Além do dérbi, estava em jogo um triunfo importante nas contas à fuga aos lugares de descida, tendo os alvinegros se adiantado em cima do intervalo, através de Kenji Gorré, aos 44.

Os verde-rubros, que falharam uma grande penalidade aos 15 minutos, por Joel Tagueu, viraram na segunda metade, através do seu goleador Rodrigo Pinho, que, depois de regressar na ronda anterior, foi hoje titular e anotou os dois golos da sua equipa, aos 58 e 65, chegando aos nove tentos no campeonato.

Com este triunfo, o Marítimo deixa a zona de descida e sobe ao 13.º lugar, com 21 pontos, os mesmos do Nacional, que caiu para o 14.º posto.