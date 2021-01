Rodrigo Pinho reforça Benfica na próxima temporada

Rui Farinha Hoje às 22:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado brasileiro Rodrigo Pinho vai ser jogador do Benfica, tendo assinado contrato válido por cinco temporadas.

Em final de contrato com o Marítimo, o avançado, de 29 anos, sai para a Luz a custo zero. As qualidades do avançado são apreciadas por Jorge Jesus e a aquisição teve o seu aval e a da SAD lisboeta.

O brasileiro, que nasceu na Alemanha, chegou a Portugal em 2015 para representar o S. C. Braga. A seguir, representou o Nacional, por empréstimo dos minhotos, e em 2017/18, assinou, a título definitivo pelo Marítimo.

Esta época pelos insulares marcou já sete golos, sendo o segundo melhor marcador da Liga.