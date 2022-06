Rodrigo Ramos é reforço do Vizela

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:26 Facebook

Formado no Benfica, o jovem médio destacou-se com as cores do Sacavenense.

Rodrigo Ramos, de 18 anos, é reforço do Vizela para as próximas quatro temporadas. O jovem médio ofensivo, que durante várias épocas jogou na formação do Benfica, é uma das apostas para o futuro e a sua aventura no clube vizelense começará pela equipa de sub-23.



Conta ainda uma passagem pelo Torreense, mas foi ao serviço dos juniores do Sacavenense que se destacou, apontando seis golos em 31 jogos. "Quero agradecer ao Vizela a confiança que estão a depositar em mim e toda a força que fizeram para eu vir para cá. Foi isso que me conduziu até aqui para aceitar a proposta", disse, aos meios oficiais do clube.



"O meu grande desafio é poder chegar lá em cima. Amo o futebol e, apesar de ficar distante da família, irei dedicar-me ao máximo para lá chegar", acrescentou.