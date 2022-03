Rodrigo Ribeiro, o menino da Champions, brilha na reviravolta do Sporting B

Rui Almeida Santos Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado, de 16 anos, bisou e foi um dos heróis dos leões, a par de Youssef Chermiti, que apontou o tento do triunfo, em tempo de compensação. Fafe venceu em Lourosa, tendo os restantes jogos terminado empatados a um golo.

O arranque da fase de manutenção da Liga 3 teve na incrível recuperação do Sporting B, na casa do Oriental Dragon (3-2), o momento alto desta tarde.

Os leões chegaram ao intervalo a perder por 1-0, marcou Sandro, viram o adversário ampliar no arranque da segunda parte, por Nico, mas conseguiram virar o resultado a seu favor, com um bis do jovem Rodrigo Ribeiro, de 16 anos, que há poucos dias se estreou na Liga dos Campeões frente ao Manchester City, e um golo de Youssef Chermiti, já para lá do minuto 90.

O triunfo deixa o Sporting B, à condição, na liderança da Série 6 da fase de manutenção. Na Série 3, o Canelas 2010 empatou a um golo frente ao Anadia e alargou a vantagem para o segundo posto, ocupado pelo Lourosa, que perdeu diante do Fafe por 2-0.

Em Vila Nova de Gaia, os dois golos que construíram o resultado foram apontados no início do segundo tempo, ambos de cabeça, por Onyeka e Tamble.

Por sua vez, o Lourosa foi surpreendido, em casa, pelo Fafe. Num jogo dividido e com poucas oportunidades, foi de grande penalidade que os "Justiceiros" construíram o importante triunfo, com Landinho e Didi a não tremerem perante o guarda-redes Serginho.

Quanto à Série 5, Caldas e Cova da Piedade empataram a uma bola. Zacarias adiantou os piedenses no marcador, já na segunda parte, tendo Militão igualado para a equipa da casa, na sequência de um canto.