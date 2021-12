Roger assina pelo Braga com cláusula de 40 milhões

Hoje às 17:54 Facebook

Jovem avançado rubricou contrato profissional até 2024.

O S. C. Braga anunciou a assinatura de contrato profissional com o jovem Roger, de apenas 16 anos, que já foi várias vezes utilizado por Carlos Carvalhal na equipa principal do clube minhoto.

O extremo, que fez o primeiro jogo pelos arsenalistas com apenas 15 anos e já se estreou a marcar, na partida da Taça de Portugal com o Moitense, rubricou um vínculo válido por duas épocas e meia, até junho de 2024. Ao que o JN apurou, a cláusula de rescisão ficou estipulada em 40 milhões de euros.

Quando se estreou pelo Braga, em agosto passado, Roger tornou-se o jogador mais jovem a participar num jogo da Liga portuguesa.