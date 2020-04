Roger Federer e Rafa Nadal, rivais e amigos no Instagram

Hoje às 19:42 Facebook

Os dois tenistas com mais títulos do Grand Slam conversaram na rede social, protagonizaram alguns momentos bem divertidos e mostraram que a rivalidade começa e acaba nos 'courts'.

Depois de Novak Djokovic, esta segunda-feira foi Rafael Nadal a fazer de anfitrião para falar com outras estrelas do ténis, entre elas Roger Federer, o grande rival nos "courts", mas um amigo fora deles.

A conversa começou logo com gargalhadas provocadas pelas dificuldades de ambos em se entenderem as tecnologias, mas a boa disposição não ficou por aí.

Depois de Nadal ter confidenciado que não joga ténis há várias semanas, Federer "aconselhou-o" a continuar a assim - "pode ser que depois não saibas jogar", brincou -, e ainda pediu outro favor, logo negado: "Não posso jogar com a mão direita, és uma lenda. Posso escrever com a direita, posso jogar basquetebol com a direita, mas no ténis e no futebol, sou canhoto", respondeu Nadal.

Também Andy Murray participou na iniciativa de Rafael Nadal e também ele reparou logo que o espanhol é melhor no ténis do que no Instagram: "podes ganhar 52 vezes Roland Garros, mas continuas sem saber usar o Instagram". Crítica aceite com todo o desportivismo, como é habitual entre os grandes jogadores de ténis.

As conversas estão disponíveis na conta do Instagram de Rafael Nadal.

Recorde-se que toda a atividade do ténis internacional está suspensa até 13 de julho de 2020, devido à pandemia.