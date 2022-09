Roger Federer em dupla com Nadal na despedida

JN Hoje às 12:49 Facebook

Tenista suíço Roger Federer diz adeus à modalidade na Laver Cup, em Londres, e joga esta sexta-feira ao lado do grande amigo e rival Rafael Nadal.

Não podia haver melhor cenário para a despedida de Roger Federer dos "courts". A organização da Laver Cup, um torneio do circuito ATP no qual tenistas da Europa defrontam jogadores dos outros continentes, anunciou que a equipa europeia será representada na primeira jornada, na variante de pares, pela dupla formada por Federer e Rafael Nadal.

O suíço e o espanhol, amigos dentro e fora do campo, grandes rivais ao longo das últimas duas décadas, estarão lado a lado num encontro marcado para esta sexta-feira à noite, em Londres, sendo os adversários os norte-americanos Jack Sock e Francis Tiafoe. O segundo foi finalista vencido no recente US Open.

Federer anunciou há uma semana que vai pôr um ponto final numa carreira de 24 anos, durante a qual conquistou 20 títulos do Grand Slam, incluindo um recorde de oito vitórias em Wimbledon. Nadal lidera a lista de triunfos nos quatro torneios do Grand Slam (Wimbledon, Roland Garros, US Open e Open da Austrália), com 23, seguido de Novak Djokovic, com 21. O sérvio também vai participar na Laver Cup, ao serviço da Europa.