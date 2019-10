Roger Federer vai aos Jogos Olímpicos de 2020

Hoje às 16:30 Facebook

Aos 38 anos, o tenista suíço vai competir em Tóquio, em busca da medalha de ouro, o único grande título que lhe falta na carreira.

Roger Federer anunciou esta segunda-feira que vai participar nos próximos Jogos Olímpicos, que decorrerão em Tóquio (Japão), em 2020. O objetivo é conquistar a medalha de ouro e preencher o único vazio no palmarés.

"Debati com a minha equipa durante semanas, até meses, sobre o que devia fazer no verão de 2020, antes do US Open e depois de Wimbledon. No fim, decidi seguir o coração e voltar a disputar os Jogos Olímpicos", explicou o tenista suíço, de 38 anos.

Federer, atual número três na hierarquia mundial, procurará conquistar a medalha de ouro em singulares, título que lhe tem escapado, depois de em 2012 ter perdido a final da Andy Murray.

Também Novak Djokovic e Rafael Nadal já confirmaram a presença em Tóquio2020.