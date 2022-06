Roger na senda de bater recorde de Trincão

João Faria Hoje às 21:23 Facebook

SAD do Braga tenta resistir a assédio pelo jovem, na mira de vir a ter maior rendimento.

Roger Fernandes voltou ao radar de alguns clubes europeus, com os ingleses do Newclastle aparentemente na frente da corrida, mas a SAD arsenalista tem margem de manobra e tentará fazer o melhor negócio possível, sem deixar de lado a chance de procurar segurar a pérola de 16 anos, na "pedreira", por mais uma época.

A cláusula de rescisão de Roger (40 milhões de euros), dá margem negocial, sendo que a proposta mais sonante rondará os 25 milhões e é dos "magpies". O recorde do Braga, em termos de transferências, continua a ser a venda de Francisco Trincão, ao Barcelona, em janeiro de 2020, por 31 milhões de euros. O facto do luso-guineense ter contrato só até 2024 é que poderá estragar os planos da SAD, pelo que tudo tem de ser bem ponderado. Roger, recorde-se, estreou-se pelo Braga na época passada, com 15 anos, tendo assinado contrato profissional em dezembro, mal fez 16 anos, idade mínima para o efeito.