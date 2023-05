Roger Schmidt: "A época foi de muito esforço e merecemos ser campeões"

O Benfica venceu, este sábado, o Santa Clara por 3-0 e sagrou-se campeão nacional pela 38ª vez.

"Foi uma longa luta ao longo de toda a temporada, precisámos do último jogo mas estamos muito orgulhosos, contentes e também aliviados. A época foi de muito esforço e merecemos ser campeões", começou por dizer Roger Schmidt, após sagrar-se campeão nacional português pelo Benfica.

O treinador das águias deixou uma mensagem aos adeptos. "Conseguimos ser campeões e estamos muito felizes pelos nossos adeptos. São a grande motivação e sabemos que estão felizes após quatro anos ser ganhar o campeonato. Hoje é um ótimo dia para o Benfica! Desejo aos adeptos um grande verão", referiu Schmidt.

Já no balneário, Roger Schmidt definiu o momento de ser campeão como "especial". "Estou há um ano no Benfica e sei o quão incrível o clube é. Ter sucesso no Benfica traz felicidade a muita gente. Começámos a ser campeões no verão passado, foi uma longa viagem mas chegámos ao fim e estou muito feliz pelos jogadores, todos os dias deram o máximo", disse.