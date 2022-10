Roger Schmidt a um passo de igualar Eriksson

Luís Antunes Hoje às 00:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador alemão pode imitar arranque do homólogo sueco, em 1982/83. Motivação extra.

A cumprir a primeira época na Luz, Roger Schmidt regista um ciclo de 20 jogos sem conhecer a derrota (16 triunfos e quatro empates) e tenta manter a onda no 21.º embate, sábado, na receção ao Chaves. Um objetivo que lhe permite igualar o arranque do ano da estreia de Sven Goran Eriksson (1982/83) quando atingiu os 21 duelos (19 vitórias e dois empates).

O percurso do técnico alemão tem ainda, a favor, o facto de incluir a carreira na Liga dos Campeões, ao invés da Taça UEFA, no caso do treinador sueco. Schmidt levou as águias a enfrentar um conjunto de adversários teoricamente mais fortes, casos do PSG e Juventus, em contraste com Bétis, Lokeren e Zurique no trajeto da década de oitenta.