Roger Schmidt: "Aceito a história do jogo"

O treinador do Benfica considerou que a equipa encarnada podia ter obtido um resultado diferente, frente ao Braga. No entanto, Roger Schmidt encarou a eliminação da Taça de Portugal com naturalidade e coloca agora o foco no campeonato e na Liga dos Campeões, "as provas mais importantes", frisou.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, lamentou o afastamento dos encarnados, nos quartos de final da Taça de Portugal, esta quinta-feira, na pedreira, frente ao Braga, no desempate nos penáltis (4-5). Face ao empate a um golo que se verificava após os 120 minutos, incluindo a meia hora de prolongamento, só na marcação de pontapés na marca de grandes penalidades foi possível encontrar o vencedor.

O jogo: "Temos de aceitar o facto de termos sido eliminados, mas a atitude da equipa foi muito boa. O jogo foi decidido nos penáltis, mas depois de ter visto os primeiros 30 minutos pensei que íamos vencer. Achava que o Benfica tinha condições de fazer um resultado diferente, em relação ao que se passou na partida da Liga [0-3], mas infelizmente não foi isso que aconteceu".

PUB

Penálti falhado: "Nos penáltis é sempre fatal cometer um erro. Temos de aceitar o facto de termos sido eliminados, mas a atitude da equipa foi muito boa e por isso estou contente".

Expulsão de Bah: "Não foi determinante na eliminatória. O fundamental foram os penáltis. Aceitamos a expulsão. Jogámos para ganhar, mas o resultado no final não foi aquele que queríamos. Também deveríamos ter tido um penálti claro a nosso favor. Não consigo perceber nem aceitar este tipo de comportamento. Foi um grande erro do árbitro, caso contrário estaríamos a ganhar por 2-1".

Consequências: "Aceito a história do jogo. Jogámos para vencer, mas não foi possível. Vamos pensar nas restantes provas. Não há consequências nenhumas. Estamos focados no campeonato e na Liga dos Campeões. Acho que estamos nas provas mais importantes. Os jogadores mostraram bom ritmo e têm ainda muito a conquistar, esta temporada".