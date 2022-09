Roger Schmidt: "Agora é preciso reaquecer a máquina"

Treinador alemão do Benfica fez a antevisão do jogo contra o o Vitória SC, onde referiu que o conjunto encarnado tem de se lembrar do que o fez jogar bom futebol. Águias e vimaranenses entram em campo este sábado às 20.30 horas.

"Não tenho já um plano para as próximas seis semanas. Nas últimas semanas tentámos arranjar a melhor abordagem, não temos rodado muito, mas durante os jogos precisávamos das substituições que fizemos. Faz muito a diferença fazer noventa minutos. A situação foi que os jogadores deram-se muito bem no início da época, daí a minha abordagem de os deixar no onze. Nos próximos jogos talvez isso mude, vai depender dos jogadores, logo se vê", começou por dizer Roger Schmidt.

O treinador do Benfica referiu que não pensou muito na pausa para as seleções nacionais, mas que o descanso de alguns atletas foi positivo. "Agora é preciso reaquecer a máquina e lembrar o que nos levou a jogar bom futebol. O maior desafio é para os jogadores, que tiveram pouco ou nenhum descanso e muitas viagens, o que é algo que devíamos refletir", disse.

Sobre a renúncia de Rafa Silva à seleção portuguesa, Roger Schmidt explicou que não quer "revelar conversas privadas com os jogadores". "Respeito a decisão dele. É um jogador extraordinário, uma excelente pessoa, honesto. Sempre foi muito claro no que quer fazer. Tomou esta decisão para se concentrar totalmente no Benfica", reiterou.

Sobre o encontro frente ao Vitória SC, o treinador do Benfica prevê "um jogo difícil". "Nunca joguei contra o Vitória, mas penso que analisámos a equipa bem, temos muitas informações de pessoas que conhecem melhor a liga portuguesa do que eu. Sei que é muito difícil jogar lá, tens adeptos muito entusiásticos. Jogar depois da pausa para as seleções é sempre um desafio, as queremos continuar na forma como estávamos antes destes jogos. Há uma energia positiva na equipa", afirmou.

O F. C. Porto e o Braga jogam esta sexta-feira e, dependendo do resultado, o Benfica tem oportunidade no sábado de aumentar a distância para os rivais na liderança do campeonato, mas Roger Schmidt desvalorizou o foco nos jogos das outras equipas. "Não interessam os jogos das outras equipas, não podemos influenciá-lo. Todas as equipas jogam contra si duas vezes por temporada. Estamos apenas a olhar para nós e para os nossos jogos", concluiu.