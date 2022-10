Schmidt anuncia recuperação de Neres e admite F.C Porto mais pressionado

Luís Antunes Hoje às 11:49, atualizado às 11:59 Facebook

Roger Schmidt, técnico do Benfica, confirmou, na manhã desta quinta-feira, a disponibilidade de David Neres para alinhar no clássico desta sexta-feira (20.15 horas) diante do F. C. Porto, no Dragão. Técnico elogia azuis e brancos que considera uma equipa "completa" e admite que o atraso pontual lhes concede um pouco de maior pressão.

O treinador do Benfica dissipou a dúvida sobre a possibilidade de utilização de David Neres, extremo que enfrentara um problema muscular. "É a primeira vez que temos todos os jogadores aptos. Não temos lesões e todos podem estar na equipa. Estamos contentes por Neres poder jogar", referiu o alemão que também indicia a recuperação de Morato e Lucas Veríssimo, elementos que enfrentavam problemas físicos.

O Benfica viaja ao Dragão na liderança e com uma vantagem de três pontos, num duelo que o técnico não considera decisivo. "Ter três pontos de vantagem é melhor do que estar três atrás. Isso é claro. Se ganharmos ficamos com seis, temos noção disso, e vemos o facto como uma ocasião para melhorar a situação na Liga. Não é um duelo decisivo. Queremos focar-nos, mostrar a qualidade e vencer. Para eles jogar em casa e com menos três pontos pode dar um pouco mais de pressão, mas o que conta são os 90 minutos", acentuou o responsável.

Por outro lado, Roger Schmidt elogiou o oponente. "É uma equipa muito boa com grande qualidade individual e o mesmo treinador nos últimos anos. São muito bons no ataque, mas também no meio-campo e a defender como bem mostraram nas últimas semanas onde não sofreram golos. São uma equipa completa. Será um jogo de alto nível, as duas equipas têm muita qualidade, e tudo dependerá de qual conseguir influenciar o jogo no momento certo".