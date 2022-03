Roger Schmidt apontado na Alemanha como próximo treinador do Benfica

JN Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico alemão, de 55 anos, orienta o PSV, depois de experiências na China, na Áustria e em clubes germânicos como o Paderborn e o Bayer Leverkusen.

Roger Schmidt é apontado, na Alemanha, como sucessor de Nelson Veríssimo no comando do Benfica, na próxima temporada.

Segundo a revista Kicker, a mudança do técnico alemão, de 55 anos, para a Luz é um cenário com muita probabilidade de se concretizar. A publicação avança que as conversações entre as duas partes terão chegado a bom-porto, faltando apenas oficializar a mudança.

O atual treinador do PSV, que no início da época foi afastado da fase de grupos da Liga dos Campeões precisamente pelo Benfica, já revelou ao clube neerlandês que não pretende renovar o vínculo que expira no próximo verão. Schmidt ficará livre para definir o seu futuro, que pode passar pelo Estádio da Luz.

Em dezembro do ano passado, na sequência da saída de Jorge Jesus, Nelson Veríssimo foi promovido da equipa B encarnada para comandar o plantel principal até ao final da temporada.

A participação na Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Liverpool nos quartos de final, tem sido o melhor cartão de visita do técnico, de 44 anos. Na Liga, o Benfica segue na terceira posição, a 12 pontos do líder, o F. C. Porto, e a seis do segundo classificado, Sporting.