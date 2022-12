Roger Schmidt: "Até janeiro ninguém sai, depois logo vemos"

Na conferência de antevisão ao jogo com o Braga (sexta-feira, 21.15 horas), Roger Schmidt não quis abrir o jogo sobre possíveis saídas do plantel e está tranquilo com o recomeço do campeonato. O treinador alemão deixou ainda palavras de apreço por Enzo Fernández e Otamendi.

"Não vou revelar se Enzo e Otamendi jogam, mas estão os dois muito bem após terem vencido o Campeonato do Mundo. Mas eles foram até ao fim, estão com ritmo e é expectável que possam jogar pelo Benfica, amanhã. Estou orgulhoso da conquista deles. É um bom sinal para nós que tenham estado bem no Mundial, mas agora estão focados no Benfica. Até janeiro estamos a salvo, ninguém sai. Depois logo vemos o que acontece", afirmou o técnico do Benfica.

Quanto às possíveis renovações de Grimaldo e Otamendi, Schmidt mostra-se tranquilo, revelando que o clube já está a trabalhar nesse sentido.

" Espero que Otamendi e Grimaldo renovem pelo clube, porque são jogadores-chave para nós e estão a realizar uma grande temporada. Não só em termos desportivos, mas também ao nível da atitude. O clube está a trabalhar para chegar a um entendimento com ambos", disse.

Quanto ao recomeço da Liga, após a pausa para o Campeonato do Mundo, o treinador das águias mostra-se entusiasmado com o regresso e espera um jogo difícil com o Braga.

"Estamos satisfeitos por recomeçar, estamos com bom ritmo mas sabemos que o Braga está a fazer uma boa época portanto é um bom jogo para recomeçar. Queremos mostrar que estamos prontos e regressar ao que já fizemos. Este não foi um Mundial normal porque se realizou a meio da temporada. Este será um grande desafio para os jogadores que têm de estar prontos para o recomeço. ", explicou Roger Schmidt.

Quanto ao adversário de amanhã, as maiores preocupações prendem-se com a qualidade ofensiva da equipa de Artur Jorge. "O Braga é uma equipa muito boa ofensivamente e tem uma ideia clara de como querem jogar. Temos de ter alguns cuidados, defender bem e lembrar-nos que somos capazes de jogar um futebol atacante, sem descurar a parte defensiva".

Apesar das dúvidas acerca do onze que Roger Schmidt vai apresentar, a única certeza é que todos estão disponíveis, à exeção de David Neres, de fora por lesão.