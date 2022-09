Roger Schmidt: "Brooks e Draxler estão prontos para jogar"

Roger Schmidt acredita que os últimos reforços do Benfica para 2022/23, Brooks e Julian Draxler, estão prontos para jogar e está confiante num bom resultado contra o Famalicão, em jogo da sexta jornada da Liga.

"Sempre disse que precisávamos de um plantel forte e profundo para atacar esta época. Temos jogado sempre com os mesmos, que têm dado uma boa resposta, mas espero que os outros que entrarem correspondam e justifiquem a oportunidade. Os treinos são muito importantes, especialmente para os últimos a chegar [Brooks e Draxler] mas eles estão prontos para jogar", considera o técnico alemão.

Apesar do excelente percurso em 2022/23, com dez vitórias em outros tantos jogos, Schmidt sabe que "nesta altura não significam nada" e pede ainda mais à equipa. "Estamos a jogar bom futebol, estamos bem tática e mentalmente, o que é importante para estarmos conectados nesta fase da temporada, mas não podemos abrandar. Há que trabalhar em cada treino e manter os níveis altos de motivação. Não queremos estar sempre a falar de ganhar, queremos fazê-lo no campo".

Quanto ao adversário de sábado (15.30 horas), o treinador do Benfica já sabe o que esperar e qual o antídoto para evitar surpresas. "O Famalicão já mostrou nestes cinco jogos que consegue defender muito bem. Não marcou muitos golos mas é uma equipa muito organizada. Temos de manter a pressão alta e controlar os contra-ataques do adversário", explicou.

Após ter recusado comentar um possível interesse do Chelsea, alegando que "está feliz por treinar o Benfica", Roger Schmidt abordou também a entrevista de Julian Weigl, que disse não querer ser "um Gattuso". "Tentei sempre ser honesto com ele, mas desde o início da pré-época que ele é que queria mudar, voltar para a Alemanha, foi decisão dele, e por mim tudo bem. Se tivesse ficado também OK por mim. Quando jogou, mostrou que encaixava no nosso estilo de jogo, por isso não posso dizer nada negativo sobre o Julian", concluiu o técnico.