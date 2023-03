Roger Schmidt: "Chave do triunfo? Jogar com intensidade"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, elogiou, este sábado, a exibição do clube encarnado diante do Vitória de Guimarães, principalmente na primeira parte.

"A chave é sempre jogar com intensidade, ser cirúrgico e utilizar os 90 minutos para criar oportunidades e não dar ao adversário oportunidades para ganhar vantagem. Marcámos os primeiros golos e a primeira parte foi de topo. Depois, abrandámos um pouco, se calhar demais, na segunda parte, mas marcámos dois golos. Estamos felizes. O Vitória tem uma boa equipa, tem feito uma excelente temporada e foi um dia muito bom para nós", começou por dizer Roger Schmidr, elogiando o ambiente do Estádio da Luz.

"Jogar em casa é algo especial para nós, é sempre uma sensação muito boa, uma grande motivação para demonstrarmos um bom futebol, marcar golos e foi um prazer dar esta alegria aos adeptos", concluiu.

O Benfica goleou (5-1), este sábado, o Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz. Gonçalo Ramos, João Mário, em dose dupla, Dani Silva, na própria baliza, André Silva e António Silva marcaram os golos do encontro. Com este resultado, a nona vitória consecutiva na Liga, os encarnados passaram a somar 68 pontos, mais 11 do que o F. C. Porto e 13 do que o Sporting de Braga, equipas que se defrontam no domingo. Já o Vitória de Guimarães, com 40 pontos, segue no quinto posto para o Arouca.