Roger Schmidt chega terça-feira a Portugal

O novo treinador das águias, Roger Schmidt, chega na terça-feira a Lisboa para assinar contrato por duas épocas e para visitar as infraestruturas do clube, segundo nota divulgada no site encarnado

A chegada ao Aeroporto Humberto Delgado está prevista para as 10.30 horas, sendo que durante o dia "terá várias reuniões de trabalho no Estádio da Luz e no Benfica Campus".

Treinador do PSV nas últimas duas épocas, o alemão, de 55 anos, inicia um novo ciclo na sua carreira e o seu objetivo principal será o de reconquistar o campeonato nacional para o Benfica, o qual foge desde 2018/19.