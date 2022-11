Roger Schmidt: "Claro que é mais fácil jogar contra 10"

No rescaldo da vitória diante do Estoril, o treinador do Benfica destacou a dificuldade do encontro diante dos canarinhos e admitiu que a expulsão facilitou o triunfo.

"Foi um jogo difícil. Tivemos hipóteses de ganhar e ganhámos. Foi mais difícil marcar golo e aproveitar as oportunidades. Tivemos momentos muito bons para marcar, mas não marcámos as oportunidades. Temos de manter o foco e ser disciplinados para não permitir chances ao rival", começou por dizer Roger Schmidt, admitindo que a expulsão de Francisco Geraldes acabou por tornar mais fácil a tarefa dos encarnados.

PUB

"O facto de acabarmos com mais um jogador tornou o jogo mais fácil, é claro que é mais fácil jogar contra dez. Estou há uns meses em Portugal e sei que todas as equipas se podem defender bem. Foi uma vitória merecida. É mais uma competição", concluiu.

O Benfica venceu (1-0), esta quarta-feira, o Estoril em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Francisco Geraldes foi expulso e Neres marcou o golo dos encarnados. O clube da Luz, que ainda não perdeu nos 24 jogos de 2022/23 (20 vitórias e quatro empates), é o recordista de vitórias na prova (26) e também de presenças na final (38). A última vez que levantou o troféu foi em 2016/17.