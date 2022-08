Roger Schmidt: "Com um relvado assim e 11 homens atrás da bola é difícil"

O treinador do Benfica não gostou do estado do relvado nem da estratégia do Casa Pia. Reconheceu que a primeira parte não foi boa e acabou a elogiar a disciplina e a concentração dos encarnados.

"Na primeira parte tentamos demasiado as soluções no centro em vez de explorar as alas. Falamos sobre isso no intervalo e estivemos melhor na segunda parte e criamos oportunidades. Mas o relvado estava difícil, o adversário muito fechado, com 11 homens atrás da bola e assim é muito difícil, sobretudo quando o relvado está assim. Mas mostramos disciplina e concentração", começou por dizer Roger Schmidt, explicando a substituição de Gilberto por Bah.

"O Gilberto não esteve assim tão bem hoje, ele tem jogado muito e precisávamos de outra energia no lado direito. O Alexander Bah esteve bem, teve bons momentos no ataque. É sempre o mesmo, não precisamos de apenas 11 jogadores, mas sim de toda a equipa, e os nossos substitutos estiveram bem. Gonçalo Ramos? Vi-o a a jogar com muita paixão pelo Benfica, vamos ver o que acontece", concluiu.

O Benfica venceu (1-0), este sábado, em Leiria, o Casa Pia em jogo da segunda jornada da Liga. Gonçalo Ramos marcou o único golo do encontro. Otamendi foi expulso nos descontos. Com este triunfo, os encarnados estão provisoriamente isolados na frente do campeonato com seis pontos, enquanto o Casa Pia, que regressou esta época ao principal escalão, soma um ponto e continua sem vencer.