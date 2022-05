Roger Schmidt conheceu o Benfica Campus: "É uma estrutura mesmo boa"

JN Hoje às 18:16 Facebook

O treinador das águias continua a apalpar terreno no novo clube, tendo em vista a preparação da próxima temporada.

O novo treinador do Benfica, Roger Schmidt, esteve pela primeira vez no Benfica Campus, o centro de treinos das águias onde o técnico austríaco passará a maior parte do tempo.

Acompanhado pelo presidente Rui Costa e por Pedro Mil-Homens, diretor-geral da formação do clube da Luz, Roger Schmidt visitou cada canto e mostrou-se muito satisfeito com o que viu.

"É uma estrutura mesmo boa, tem tudo para desenvolver os jogadores, para os melhorar e para criar a próxima geração de jogadores para o Benfica, para a primeira equipa", destacou o sucessor de Nélson Veríssimo, em declarações prestadas à BTV.