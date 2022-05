Roger Schmidt conta com Weigl no meio-campo do Benfica

Luís Antunes Hoje às 00:07 Facebook

Alemão é compatível com Sangaré, desejado pelo novo treinador. Olivera fora dos planos

O plano dos encarnados para 2022/23 implica várias saídas e muitas mudanças, sempre condicionadas pelas oportunidades de mercado. No entanto, ao que apurámos, o alemão Roger Schmidt, o novo técnico das águias, conta com o compatriota Julian Weigl no plano para o meio-campo da equipa da Luz e já expressou essa ideia aos responsáveis do clube.

É público que o treinador deseja trazer consigo do PSV o médio marfinense Ibrahim Sangaré, de 24 anos. Todavia, a concretização desse objetivo, complexo face ao valor do jogador e ao leque de interessados, não implicará a saída do atual trinco. Weigl é um dos elementos mais caros do plantel e não estará, certamente, a salvo de uma eventual investida do mercado, mas os responsáveis da SAD já sabem que o jogador integra os planos do novo treinador.