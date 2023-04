Roger Schmidt deixa agradecimento a Sérgio Conceição

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considerou o triunfo "importante" e que a equipa encarnada está "um jogo mais perto" de conquistar o título. Já na sala de conferência de imprensa, deixou um agradecimento a Sérgio Conceição.

"Foi uma vitória importante após um jogo difícil. Já sabíamos que o Rio Ave era uma equipa complicada, especialmente em casa. Eles tiveram várias ocasiões para marcar na primeira parte. Depois do intervalo marcámos e tivemos de defender em momentos difíceis, mas faz parte do futebol e hoje mostrámos que também conseguimos vencer por 1-0. O Rio Ave tem qualidade e jogadores altos, que são perigosos nas bolas paradas. Hoje tivemos de lutar, defender e mostrar atitude", começou por dizer Roger Schmidt, explicando a ausência de Florentino da equipa inicial.

PUB

"Ele tem quatro cartões amarelos e não temos muitas opções. Hoje esteve de fora durante a maior parte do jogo mas pôde ajudar. Foi essa a decisão. Mais um passo rumo ao título? Estamos um jogo mais perto", concluiu.

Já na conferência de imprensa, o técnico deixou um agradecimento a Sérgio Conceição pelos elogios feitos à equipa encarnada, quando afirmou que o Benfica "estava de parabéns pelo trajeto na Liga e na Champions".

"Não tinha ouvido, para ser honesto. Mas se ele disser coisas positivas, nós agradecemos. Ele é um treinador muito experiente e sabe a dificuldade da Liga dos Campeões, em que eles também jogaram muito bem. No geral, as equipas portuguesas estiveram muito bem nas competições europeias. Agradeço o seu comentário", vincou Schmidt.

O Benfica venceu (1-0), este domingo, em Vila do Conde, o Rio Ave em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga. Gonçalo Ramos marcou o golo dos encarnados. Com este resultado, o clube encarnado lidera o campeonato com 71 pontos, mais 12 do que o Braga e 13 do que o F. C. Porto, que este domingo recebe o Portimonense. Já o Rio Ave é décimo classificado, com 33 pontos.