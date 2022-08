Roger Schmidt e a receção ao Paços: "Não podemos subestimar nenhum jogo"

JN Hoje às 13:18 Facebook

Roger Schmidt, treinador do Benfica, lançou a partida com o Paços de Ferreira, agendada para esta terça-feira (20.15 horas), que fecha a 3.ª jornada da Liga.

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, pede foco à equipa, no jogo com o Paços de Ferreira. "Estamos bem e a razão para isso acontecer foi porque estivemos focados e preparamos bem os jogos. É essa a tarefa para amanhã. Foram apenas dois dias de descanso, mas temos de estar preparados".

As derrotas de Sporting e F. C. Porto, diante dos recém-promovidos Desportivo de Chaves e Rio Ave, comprovaram a "competitividade da Liga", o que obriga o Benfica a "ter sempre a melhor atitude e a não subestimar nenhum jogo".

Os deslizes dos principais rivais na luta pelo título, no último fim de semana, não muda em nada as perspetivas para a época, segundo Roger Schmidt: "Estou focado em cada jogo. Só jogámos três jogos esta época, estamos no início. A época vai ser longa. Se queremos lutar pelo título temos de ser fortes. Até agora estamos bem, temos de nos focar apenas em nós".

Salientando que "nas próximas semanas vamos precisar de todo o plantel", o técnico elogia a atitude dos seus jogadores nos jogos disputados neste arranque de época, não comentando o possível interesse em Kamada, médio do Frankfurt.

"Já temos uma equipa muito boa. Estamos a jogar bem, mas podemos pensar em alguns ajustes. Falei sobre o Ricardo Horta, no início da época, porque a situação era pública. O Braga queria vendê-lo e o Benfica está interessado. Veremos o que acontece nos próximos dias", disse.