Roger Schmidt e a Taça: "É importante levar a competição a sério desde a primeira ronda"

Sem facilitismos, mesmo que pela frente tenha o Caldas, da Liga 3, Roger Schmidt quer fazer boa figura na Taça de Portugal, uma competição especial.

Confessando ser um fã das taças, Roger Schmidt espera que o Benfica faça "um bom jogo" no Campo da Mata, frente ao Caldas, da Liga 3, ciente de que "nunca se deve subestimar estes jogos".

"O mais importante é levar a competição a sério desde a primeira ronda. Espero um jogo de taça, sempre diferente dos da Liga. Estamos preparados para um jogo difícil", revelou o técnico alemão.

Salientando que "nos últimos 25 anos, o Benfica só ganhou a Taça de Portugal por três vezes", Roger Schmidt falou de uma prova especial, sobretudo para quem chega ao jogo decisivo.

"A final é sempre um jogo especial para quem a atinge. É um dia fantástico, com muitas emoções. É por isso que estamos muito empenhados em ganhar o jogo" com o Caldas, sublinhou.

Admitindo ser importante "mudar o chip da Champions", o treinador lembrou que "os jogadores já mostraram que têm uma boa atitude em cada jogo".

Sobre possíveis alterações na equipa encarnada, deixou no ar essa possibilidade. "Vamos ver. Ainda não tomei a decisão final, mas posso mudar alguns jogadores. Mostramos, na última semana, contra o Rio Ave, que o podemos fazer sem grande impacto", comentou.

O Benfica visita o Campo da Mata, casa do Caldas, no sábado, para disputar a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. A partida tem início marcado para as 20.45 horas.