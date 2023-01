Roger Schmidt e o jogo com o Varzim: "Levamos a Taça muito a sério"

JN Hoje às 14:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Prometendo um Benfica totalmente focado no jogo com o Varzim, para a Taça de Portugal, Roger Schmidt garantiu que o tema Enzo Fernández está "resolvido" e não colocou de parte uma investida no mercado de janeiro.

Na antevisão ao duelo com o Varzim, da Liga 3, para os oitavos de final da Taça de Portugal, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, admitiu "fazer algumas alterações", mas garante uma equipa "concentrada em vencer amanhã".

"Não vai haver qualquer problema para recuperar entre os jogos, já estamos habituados a isso. Levamos a Taça muito a sério e não pensamos nas próximas semanas, nem no próximo jogo da Liga, apesar de ser contra o Sporting", acrescentou.

PUB

O técnico alemão desvalorizou o tema Enzo Fernández, garantindo que o assunto está "resolvido", e abordou o mercado de janeiro.

"Há sempre a possibilidade de ajustar o plantel. Já deixámos sair Rodrigo Pinho e Diogo Gonçalves, que jogaram partidas importantes na primeira fase da época. Vamos aguardar pelas próximas semanas", referiu.

O Benfica defronta o Varzim na terça-feira, para os oitavos de final da Taça de Portugal. O encontro arranca às 20.45 horas, na Póvoa do Varzim.