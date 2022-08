Roger Schmidt e o Midtjylland: "Está bem encaminhado, mas vai ser exigente"

JN Hoje às 12:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico do Benfica, Roger Schmidt, admite que a eliminatória com o Midtjylland está bem encaminhada para o lado do Benfica, mas lembra que ainda há 90 minutos para disputar. Sobre o mercado, o alemão foi evasivo.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, diz esperar um Midtjylland a "tentar tudo para recuperar" da desvantagem de 4-1 que traz do jogo da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, mas admite que a eliminatória está "bem encaminhada".

"Vamos utilizar a nossa vantagem em casa, onde conseguimos um bom resultado. O mais importante é estarmos concentrados desde o primeiro muito, porque eles não vão desistir. Vai ser jogo muito exigente", acrescentou o técnico alemão.

A viver um início de temporada avassalador, marcado pelas goleadas nos dois primeiros jogos oficiais, ante Midtjylland (4-1) e Arouca (4-0), Roger Schmidt diz-se satisfeito com a atitude dos atletas, até ao momento.

"Estou convicto com o que estamos a fazer. Se não estivesse, seria muito mau. Vejo os jogadores convictos e a colocar em prática as ideias. Neste momento, a situação é muito boa, mas há margem para melhorar. Os jogadores gostam, estamos a marcar golos e a defender bem", pormenorizou

Sobre o mercado, numa altura em que se fala com insistência nas chegadas à Luz de Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Aursnes (Feyenoord), Schmidt revelou estar apenas concentrado no jogo de amanhã, na Dinamarca.

"Já o repeti várias vezes, o meu trabalho é orientar os jogadores da melhor forma para estarem prontos para os jogos. O mercado ainda está aberto. Há sempre oportunidades de reforçar os plantéis, mas para já não posso falar de novos jogadores", disse.

PUB

O Benfica defronta o Midtjylland na terça-feira (18:45 horas), para a segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Caso afastem os dinamarqueses, as águias vão defrontar, no playoff, o vencedor da eliminatória entre Dínamo Kiev e Sturm Graz.