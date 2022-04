Roger Schmidt e Rui Costa acertam plano para 2022/23

A SAD anunciou que tem um princípio de acordo com o treinador Roger Schmidt, através de um comunicado enviado, ontem de manhã, à CMVM. "A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que estão a decorrer negociações", informou o clube.

Ao que o JN apurou, o acordo terá sido formalizado ontem. O presidente das águias, Rui Costa, viajou para a Alemanha onde se reuniu com o técnico durante a tarde com o objetivo de colocar o preto no branco. O contrato é válido por duas épocas, com mais uma de opção. O regresso de Rui Costa a Portugal está previsto para hoje. Presidente e treinador debruçaram-se sobre o plano da próxima época e falaram sobre jogadores. O técnico alemão só chegará à Luz, após a conclusão do campeonato neerlandês.

Roger Schmidt, de 55 anos, que nas últimas duas temporadas orientou o PSV Eindhoven, é a primeira escolha de peso do timoneiro das águias. De acordo com a imprensa neerlandesa, os adjuntos, Jörn Wolf, que trabalha com Schmdit desde 2016, e Benjamin Kugel, preparador físico, vão acompanhá-lo no Benfica.