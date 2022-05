Roger Schmidt em Lisboa: "Queremos jogar bom futebol e ter sucesso"

JN Hoje às 11:51 Facebook

Treinador alemão aterrou em Lisboa esta terça-feira para formalizar o vínculo que o vai ligar aos encarnados por duas épocas e arrancar com a preparação da nova época.

Roger Schmidt chegou a Portugal ao final da manhã para viver, oficialmente, o primeiro dia como treinador do Benfica.

"Estou muito feliz por estar em Lisboa. Queremos jogar bom futebol e ter sucesso. É um dos melhores clubes do mundo. Estou muito entusiasmado por fazer parte desta família e por começar a trabalhar", disse o técnico, à chegada.

Sobre a nova época, admitiu serem necessários "alguns ajustes à equipa", mas sublinhou que "existe muita qualidade" no plantel encarnado.

Lembrando a importância da pré-época "para preparar bem a equipa", Roger Schmidt admitiu que é "é sempre importante para todas as equipas se qualificarem para a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas ainda falta" algum tempo até lá.

O técnico germânico, de 55 anos, chega às águias proveniente dos neerlandeses do PSV, tendo ainda acumulado experiências no Paderborn, no Red Bull Salzburgo, no Bayer Leverkusen e nos chineses do Beijing Guoan.

Schmidt assume o comando do Benfica após uma temporada atribulada para os encarnados, marcada pela saída de Jorge Jesus, em dezembro, e pela ausência de títulos.