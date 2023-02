Roger Schmidt enaltece o "exemplo muito bom" de Chiquinho

JN Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Na antevisão ao jogo com o Braga, dos quartos de final da Taça de Portugal, o treinador do Benfica elogiou o médio português e anunciou o regresso de Gonçalo Ramos.

Roger Schmidt acredita que o Benfica não voltará a ser surpreendido em Braga e conseguirá o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal, esta quinta-feira.

"No campeonato, eles mereceram vencer (3-0), não estivemos ao nosso nível. Às vezes, temos de aceitar que as coisas não correm a nosso favor, mas amanhã temos uma nova oportunidade para mostrar que conseguimos ganhar em Braga", disse o treinador alemão, na antevisão do duelo.

PUB

Na conferência de imprensa, Schmidt mostrou-se ainda satisfeito com o regresso de Gonçalo Ramos e a recuperação de Rafa, depois de estarem lesionados, mas não abriu o jogo sobre a possível titularidade de ambos.

"É bom ter tantos jogadores em boa forma e outros a voltar de lesão, como Gonçalo Ramos e Rafa. Quem jogou na semana passada tem uma vantagem física sobre eles e temos de decidir o que será melhor, se é começarem o jogo a titulares ou no banco, referiu.

Quem deve manter a titularidade é o médio Chiquinho, que mereceu muitos elogios do treinador.

"É sempre muito positivo nos treinos. Mesmo na altura em que não jogava tanto, empenhava-se sempre e, agora, colhe os frutos. É um exemplo muito bom do que se consegue com uma atitude muito boa", salientou Roger Schmidt.